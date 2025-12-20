Подорожание продуктов в Харьковской области существенно влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

В Харьковской области фиксируют рост стоимости на базовые товары, существенно ощущающие домохозяйства. Основные изменения затронули молочные товары, овощи и крупы, сообщают местные аналитики рынка.

Молоко «Простонаше» 1% в упаковке 900 мл стоит в среднем 54,40 грн. У Megamarket за него просят 52,80, а у Metro – 56,00. По сравнению с ноябрем средняя стоимость выросла на 0,34, что свидетельствует о небольшом, но стабильном подорожании.

Среди овощей заметно подорожали помидоры сорта «сливки». Средняя цена на килограмм достигла 167,65 грн., хотя в магазинах она сильно колеблется: в Megamarket продукт стоит 186,30, а в Novus — 149,00. В ноябре средняя цена была на уровне 133,91, что свидетельствует об увеличении почти на 28,65.

По крупам пшено выросло до 31,40 грн за килограмм. Самые низкие цены предлагает Auchan (29,50 гривен), а в Metro и Megamarket – 32,50 и 32,20 соответственно. По сравнению с прошлым месяцем средняя стоимость повысилась на 1 гривну, показывая постепенное подорожание.

Показательные изменения наблюдаются и в динамике ежедневных расценок: молочка остается сравнительно стабильной, тогда как овощи демонстрируют резкие скачки, что влияет на планирование семейного бюджета.

В таких условиях подорожание продуктов в Харьковской области остается ключевым фактором, заставляющим граждан тщательно выбирать магазины и отслеживать акционные предложения, чтобы минимизировать затраты на основные продукты.

