Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається маломобільним українцям, які потребують додаткової допомоги після тривалого медсестринського догляду.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає тимчасове проживання у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців за рахунок державного бюджету, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, програма створена для того, щоб переселенці могли відновити самостійність і почуватися у безпеці, отримуючи доступ до помешканння з усіма необхідними зручностями.

Особи, які користуються послугою, мають можливість самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, розвивати соціальні навички та отримувати підтримку фахівців або служб незалежно від форми власності.

Проживання надають фізичні або юридичні особи, які внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг та відповідають критеріям Кабінету Міністрів України. Такі особи мають власне або орендоване приміщення, у якому переселенці можуть тимчасово мешкати.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає контроль за дотриманням всіх умов та забезпечує безпечне перебування, що дозволяє людям, які втратили дім через війну, відчувати захищеність і стабільність.

Крім того, програма допомагає адаптуватися до нового середовища та отримати соціальну підтримку під час проживання. Місцеві органи влади контролюють процес розміщення, а соціальні служби забезпечують консультації та супровід переселенців.

Це дозволяє мешканцям, які потребують допомоги, не лише мати безкоштовне житло для ВПО у Харкові, а й отримати підтримку у вирішенні повсякденних завдань та інтегруватися у громаду.

