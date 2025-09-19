Повышение тарифов на воду в Харьковской области предполагает, что уже с 1 января 2026 за централизованное водоснабжение и водоотвод придется платить на 13,2% больше, сообщает Politeka.

Несмотря на объяснение властей, что это вынужденный шаг, граждане считают тарифы завышенными, а услуги водоканала недостаточно качественными.

Последний пересмотр цен в городе состоялся 1 января 2025 года. Тогда кубометр водоснабжения оценивался в 49,40 грн, водоотвод – 83,10 грн, что вместе давало 132,50 грн за кубометр и 27,04 грн ежемесячной абонплаты. С началом нового года тариф вырастет на 17,49 грн, так что итоговая сумма будет составлять 149,99 грн за куб. В городском совете объяснили: рост обусловлен постоянным увеличением затрат предприятия и потребностью в модернизации очистных сооружений.

По словам директора «Водоканала» Николая Дубины, на ремонт и обновление оборудования потребуется около 400 млн грн, а реализация проекта будет происходить поэтапно с привлечением инвесторов.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в комментариях под корреспонденцией городского совета. Люди отмечают, что даже предыдущие тарифы не соответствовали качеству воды, а нынешнее повышение существенно повлияет на семейные бюджеты. Общество призывает провести независимую проверку состояния водоснабжения и обоснованности тарифов. Дискуссия обостряется, ведь для многих жителей Берестина вода – это не только экономический вопрос, но и ежедневное качество жизни и безопасность.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Харьковской области вызывает настоящее возмущение среди жителей Берестина, ведь баланс между ценой и качеством услуг пока воспринимается как несправедливый. Городские власти подчеркивают необходимость инвестиций и модернизации, однако для общества главным остается реальный уровень коммунальных услуг и доступность воды.

Источник: Берестин Инфо

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.