У Харківській області цього сезону очікується дефіцит овочів, що може позначитися на доступності свіжих продуктів для населення, повідомляє Politeka.

Місцеві ринки вже демонструють обмежений асортимент, а експерти прогнозують, що така ситуація збережеться ще кілька місяців.

Нинішній аграрний сезон виявився складним через холодну погоду та несприятливі кліматичні умови, які вплинули на врожайність основних культур. Багато фермерів зазнали фінансових збитків, а традиційне сезонне зниження цін на овочі цього року не спостерігається. Поточні запаси на ринках обмежені, і заготовки на зимовий період, ймовірно, будуть меншими за звичайні.

За словами економіста Едуарда Каражії, відсутність імпортних поставок може ще більше підвищити ціни, тоді як надходження продукції з-за кордону допомагає частково вирівнювати ситуацію. Це дозволяє уникнути надмірного зростання вартості овочів та підтримує стабільність внутрішнього ринку.

Незважаючи на проблеми з овочами, постачання хлібобулочних виробів та круп залишається стабільним. Українські виробники забезпечують потреби внутрішнього споживання, тому дефіцит овочів у Харківській області не впливає на продовольчу безпеку загалом. При цьому значна частина прибутку від експорту зернових надходить до трейдерів та логістичних компаній, а фермери отримують меншу частку доходу, що додає складнощів для аграрного сектору.

До слова, у Харківській області також повідомляли про скорочення виробництва соняшникової олії, яка тепер може коштувати до 100 гривень.

