Дефіцит продуктів у Харківській області цього року загострився через зниження врожаю соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

На Херсонщині фермери були змушені знищувати частину посівів через аномальну спеку літа 2025 року. Через відсутність поливу після руйнування Каховської ГЕС та нестачу дощів культури опинилися в критичному стані.

На правобережних ділянках протягом понад двох місяців опадів не було, тож господарства переорювали поля. Пізні посіви можуть дати певні результати, але не забезпечують необхідного обсягу врожаю. Ранні збори показали низькі показники — лише 0,2–0,3 тонни з гектара. Ситуацію додатково ускладнили весняні заморозки, сильні грози, шквали та нашествие сарани.

Фахівці зазначають, що в масштабах країни критичної загрози не очікується. Хоча південні та центральні регіони постраждали від посухи, степові області — Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська та Одеська — демонструють більш сприятливі умови для вирощування культур. Очікуваний загальний урожай складає приблизно 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує втрати на півдні.

Водночас дефіцит продуктів у Харківській області відчутний через скорочення виробництва соняшникової олії. Виробники більше орієнтуються на ріпак і сою, а запаси минулого року майже вичерпані. Через це ціни в роздрібній мережі почали зростати ще влітку. У червні літр олії коштував у середньому 80,62 грн, а в липні індекс споживчих цін досяг 100,4.

У супермаркетах АТБ пляшка об’ємом 0,9 л коштує 72,27 грн (літр — 80,3 грн), у Сільпо аналогічний товар продають за 96,99 грн. Схожі ціни спостерігаються й у інших торговельних точках. Експерти радять планувати покупки заздалегідь і користуватися акційними пропозиціями для економії в осінній період.

Джерело: Телеграф

