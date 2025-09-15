В то же время дефицит продуктов в Харьковской области ощутим из-за сокращения производства.

Дефицит продуктов в Харьковской области в этом году обострился из-за снижения урожая подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

В Херсонской области фермеры были вынуждены уничтожать часть посевов из-за аномальной жары лета 2025 года. Из-за отсутствия полива после разрушения Каховской ГЭС и нехватки дождей культуры оказались в критическом состоянии.

На правобережных участках в течение более двух месяцев осадков не было, поэтому хозяйства перепахивали поля. Поздние посевы могут дать определенные результаты, но не обеспечивают требуемый объем урожая. Раннее собрание показало низкие показатели — всего 0,2–0,3 тонны с гектара. Ситуацию дополнительно усложнили весенние заморозки, сильные грозы, шквалы и нашествие саранчи.

Специалисты отмечают, что в масштабах страны критическая угроза не ожидается. Хотя южные и центральные регионы пострадали от засухи, степные области Кировоградская, Полтавская, Николаевская и Одесская демонстрируют более благоприятные условия для выращивания культур. Ожидаемый общий урожай составляет около 13,5–14 млн тонн, что частично компенсирует потери на юге.

В то же время дефицит продуктов в Харьковской области ощутим из-за сокращения производства подсолнечного масла. Производители больше ориентируются на рапс и сою, а запасы в прошлом году почти исчерпаны. Поэтому цены в розничной сети начали расти еще летом. В июне литр растительного масла стоил в среднем 80,62 грн, а в июле индекс потребительских цен достиг 100,4.

В супермаркетах АТБ бутылка объемом 0,9 л стоит 72,27 грн (литр – 80,3 грн), в Сильпо аналогичный товар продают за 96,99 грн. Сходные цены наблюдаются и в других торговых точках. Эксперты советуют планировать покупки заранее и пользоваться акционными предложениями по экономии в осенний период.

Источник: Телеграф

