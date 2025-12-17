Подорожчання проїзду в Житомирській області може вплинути на щомісячні витрати.

З 20 грудня буде введено подорожчання проїзду в Житомирській області на приміському маршруті №115 «Автостанція «Житній ринок» — Озерне», повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднили на сайті Новогуйвинської громади та розмістили оголошення у салонах маршруток.

Керівник ТОВ «Сав-Транс» Аркадій Савіцький повідомив, що зміни стосуються не лише цього рейсу, а й інших приміських та міжміських напрямків компанії. Зростання тарифу в середньому складе 2–3 гривні через подорожчання пального, акцизів і сезонне скорочення пасажиропотоку.

За словами водія маршруту №115, один рейс у напрямку Озерного охоплює близько 20 кілометрів. Витрати на паливо та мастильні матеріали зросли настільки, що без підвищення розцінок перевезення стають збитковими.

Пасажири реагують по-різному. Деякі вважають, що нові ціни стануть відчутним ударом по сімейному бюджету, особливо для тих, хто щодня користується транспортом. Інші визнають, що з урахуванням витрат перевізників підвищення тарифів є неминучим. Для пільговиків умови залишаються без змін.

Станом на 15 грудня вартість проїзду на напрямку №115 становить 25 гривень. Місцевим мешканцям рекомендують переглянути сімейний бюджет, адже подорожчання проїзду в Житомирській області може вплинути на щомісячні витрати, особливо для родин із дітьми або людей, які щодня їздять на роботу.

Для порівняння, на інших приміських маршрутах перевізників регіону підвищення вартості перевезень відбувалося раніше, і середнє підвищення коливалося від 1,5 до 4 гривень залежно від довжини маршруту та обсягів пасажиропотоку. Експерти зазначають, що таке коригування тарифів є загальноукраїнською практикою через зростання цін на пальне, електроенергію та утримання транспортного парку.

Отже, мешканцям Житомирської області варто заздалегідь планувати витрати на транспорт та враховувати нові тарифи при щоденних поїздках, щоб уникнути непередбачених фінансових навантажень.

