Безкоштовні продукти для ВПО у Харківській області надають лише тим, хто не отримував аналогічної допомоги протягом останніх трьох місяців.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області надаються завдяки гуманітарній підтримці, яку реалізує ASB Ukraine спільно з партнерами, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на екстрену допомогу мешканцям населених пунктів, що зазнали наслідків бойових дій. За інформацією Eleos-Ukraine, поширеною на офіційній сторінці у Facebook, ініціатива охоплює території Богодухівської, Дергачівської громад та самого Харкова. У рамках проєкту, який реалізується у співпраці з Aktion Deutschland Hilft і Eleos-Ukraine, здійснюється видача продуктових наборів та гігієнічних засобів.

Мешканці, які подали заявки, отримують пакунки відповідно до зафіксованих потреб. Організатори відзначають вдячність від людей, що вже скористалися підтримкою. Основна мета заходу — адресне забезпечення осіб, які опинилися у складних умовах. Важливо, що безкоштовні продукти для ВПО у Харківській області надають лише тим, хто не отримував аналогічної допомоги протягом останніх трьох місяців.

Крім Харківщини, подібна гуманітарна діяльність відбувається також у Донецькій області, де пакунки доступні мешканцям Лиманської, Добропільської та Дружківської громад. Проте найбільшу потребу організатори фіксують саме у Харкові та навколишніх районах, адже там велика кількість людей втратила житло або була змушена залишити домівки.

Для участі у програмі необхідно звернутися на гарячу лінію організації, яка координує процес отримання допомоги. Це дозволяє забезпечити прозорий порядок видачі та надати підтримку тим, хто її найбільше потребує.

