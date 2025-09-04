Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляют только тем, кто не получал аналогичную помощь в течение последних трех месяцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляются благодаря гуманитарной поддержке, которую реализует ASB Ukraine совместно с партнерами, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на экстренную помощь жителям населенных пунктов, подвергшихся последствиям боевых действий. По информации Eleos-Ukraine, распространенной на официальной странице Facebook, инициатива охватывает территории Богодуховской, Дергачевской общин и самого Харькова. В рамках проекта, реализуемого в сотрудничестве с Aktion Deutschland Hilft и Eleos-Ukraine, осуществляется выдача продуктовых наборов и гигиенических средств.

Жители, подавшие заявки, получают пакеты в соответствии с зафиксированными потребностями. Организаторы отмечают благодарность от людей, уже воспользовавшихся поддержкой. Основная цель мероприятия – адресное обеспечение лиц, оказавшихся в сложных условиях. Важно, что бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляют только тем, кто не получал аналогичную помощь в течение последних трех месяцев.

Кроме Харьковщины, подобная гуманитарная деятельность проходит также в Донецкой области, где пакеты доступны жителям Лиманской, Добропольской и Дружковской общин. Однако наибольшую потребность организаторы фиксируют именно в Харькове и окрестных районах, ведь там большое количество людей потеряло жилье или было вынуждено покинуть дома.

Для участия в программе необходимо обратиться к горячей линии организации, координирующей процесс получения помощи. Это позволяет обеспечить прозрачный порядок выдачи и оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

