Грошова допомога у Дніпропетровській області цього сезону може бути тимчасово призупинена за певними критеріями, повідомляють учасники програми «Наша Справа», передає Politeka.

Фахівці наголошують, що система автоматично відстежує фактори, які впливають на нарахування виплат.

Однією з причин скасування є значні фінансові транзакції. Перекази понад 100 тисяч гривень або залишок на рахунку вище цього порога розглядаються як підстава для призупинення підтримки. Також враховується придбання автомобіля віком менше п’яти років.

Крім цього, статус виплат може змінитися через тривале перебування за кордоном, зміну місця проживання без оновлення даних, а також перевищення встановленого рівня доходів сім’ї. У таких випадках органи влади мають право призупинити нарахування.

Інколи система помиляється. Переселенка з Бахмута Наталія Зубар втратила кошти через некоректне відображення інформації про житло в сервісі «Дія». Після консультацій з юристами їй вдалося виправити дані і повернути виплати.

Правники радять у подібних випадках подавати скаргу до контролюючого органу або звертатися до адміністративного суду за місцем проживання. Це дозволяє відновити нарахування та оскаржити помилкові рішення системи.

Спеціалісти також радять регулярно перевіряти повідомлення в особистих кабінетах і швидко реагувати на зміни, щоб не допустити тимчасового припинення грошової допомоги у Дніпропетровській області та забезпечити безперервну підтримку для ВПО.

Вчасне реагування допомагає уникнути перерв у фінансовій підтримці та забезпечує стабільність у побуті для родин, які цього потребують найбільше.

