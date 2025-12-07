Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області впливає на формування щоденного бюджету.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує впливати на бюджет сімей, охоплюючи як молочні вироби, так і овочі та бакалію, повідомляє Politeka.

Середній споживчий кошик показав стабільне зростання цін, що змушує мешканців ретельніше планувати щоденні покупки.

Молочна продукція демонструє невелике, але постійне підвищення вартості. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) у середньому коштують 38,46 грн. Відмінності між магазинами суттєві: у Megamarket – 41,70, у Metro – 35,90, Novus – 37,79. Порівняно з листопадовою середньою ціною 37,87, продукт подорожчав на 0,34 за місяць. Така динаміка свідчить про поступове, але помітне збільшення витрат на молочні вироби.

Серед овочів найбільш помітне зростання спостерігається на помідорах сливка (1 кг). Поточна середня вартість – 141,73 грн. Розцінки коливаються від 119 гривень у Novus до 186,30 у Megamarket. Листопадове підвищення середньої вартості склало 13,87, що вказує на значну волатильність ринку овочів. Такі коливання зумовлені сезонними факторами та змінами в логістиці поставок.

У бакалії зростання проявляється на круглому рисі. Середній цінник 1 кг наразі складає 58,52 грн. В Metro продукт коштує 48,90, у Novus – 79,99, Megamarket – 55,30, Auchan – 49,90. За місяць середнє подорожчання досягло 1,25, що відображає невеликі, але стійкі тенденції підвищення вартості круп.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області впливає на формування щоденного бюджету і змушує споживачів шукати більш вигідні пропозиції. Моніторинг цін у різних торгових мережах дозволяє визначати оптимальні місця для закупівель і планувати витрати з урахуванням сезонних коливань.

