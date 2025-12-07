Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепропетровской области влияет на формирование ежедневного бюджета.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает влиять на бюджет семей, включая как молочные изделия, так и овощи и бакалею, сообщает Politeka.

Средняя потребительская корзина показала стабильный рост цен, что заставляет жителей тщательнее планировать ежедневные покупки.

Молочная продукция показывает небольшое, но постоянное повышение стоимости. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) в среднем стоят 38,46 грн. Различия между магазинами существенные: у Megamarket – 41,70, у Metro – 35,90, Novus – 37,79. В сравнении с ноябрьской средней ценой 37,87, продукт подорожал на 0,34 в месяц. Такая динамика свидетельствует о постепенном, но заметном увеличении затрат на молочные изделия.

Посреди овощей более приметный рост наблюдается на помидорах сливка (1 кг). Текущая средняя стоимость – 141,73 грн. Расценки колеблются от 119 гривен у Novus до 186,30 у Megamarket. Ноябрьское повышение средней стоимости составило 13,87, что указывает на значительную волатильность рынка овощей. Такие колебания обусловлены сезонными факторами и изменениями в логистике поставок.

В бакалеи рост проявляется на круглом рисе. Средний ценник 1 кг составляет 58,52 грн. В Metro продукт стоит 48,90, у Novus – 79,99, Megamarket – 55,30, Auchan – 49,90. За месяц среднее удорожание достигло 1,25, что отражает небольшие, но устойчивые тенденции повышения стоимости круп.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепропетровской области влияет на формирование ежедневного бюджета и заставляет потребителей искать более выгодные предложения. Мониторинг цен в разных торговых сетях позволяет определять оптимальные места для закупок и планировать затраты на основе сезонных колебаний.

