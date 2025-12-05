Українці отримають безкоштовне житло для ВПО у Київській області з повним набором необхідних зручностей і не лише.

Стартував експериментальний проєкт, який передбачає безкоштовне проживання та надання безоплатного житла для внутрішньо переміщених осіб у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

У міністерстві пояснили, що програма створена для підтримки людей, які після тривалого медсестринського догляду все ще не можуть повністю повернутися до звичного життя та потребують додаткової допомоги. Для цієї категорії ВПО держава забезпечує можливість проживати до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях абсолютно безкоштовно — за рахунок державного бюджету.

У межах проєкту маломобільні внутрішньо переміщені особи отримують:

безкоштовне житло для ВПО у Київській області з повним набором необхідних зручностей;

можливість самостійно готувати їжу у облаштованих кухонних зонах;

допомогу у веденні домашнього господарства та організації побуту;

підтримку у відновленні та розвитку соціальних навичок;

супровід у складних життєвих ситуаціях;

залучення профільних фахівців або служб, незалежно від форми власності, у разі потреби.

Хто може надавати послугу

Забезпечення проживання здійснюють фізичні й юридичні особи, які:

внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають вимогам, затвердженим Кабінетом Міністрів;

мають у власності або орендують приміщення, придатне для організації такого проживання.

У Мінсоцполітики наголошують, що проєкт має не лише соціальний та гуманітарний характер. Його ключова мета — допомогти вразливим категоріям ВПО повернути відчуття стабільності, безпеки та поступово відновити здатність до самостійного життя після пережитих наслідків війни.

