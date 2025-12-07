Місцевим жителям у Дніпрі пропонують нові можливості на ринку праці, адже робота тепер охоплює й пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі дозволяє залишатися активним та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Як свідчить платформа work.ua, роботодавці шукають людей із різним досвідом і готові навчати нових працівників.

Серед актуальних пропозицій варто виділити вакансію машиніста крана металургійного виробництва. Робота для пенсіонерів у Дніпрі на цій посаді передбачає управління вантажопідйомними кранами різних конструкцій та виконання всіх операцій з переміщення продукції відповідно до технологічних інструкцій.

Роботодавець шукає людей із досвідом від одного року та наявним посвідченням машиніста крана. Гарантовано офіційне працевлаштування з першого дня, стабільна оплата, оплачувані лікарняні та відпустки, матеріальна допомога та дотації на харчування, безкоштовний спецодяг та корпоративний транспорт. Зарплата: 20 800 - 22 800 гривень.

Ще одна цікава пропозиція - працівник МакДональдз Юкрейн. Робота для пенсіонерів у Дніпрі у цьому випадку не потребує попереднього досвіду.

Працівники навчаться готувати продукцію, формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів, а також підтримувати чистоту в ресторані. Оплата залежить від кількості відпрацьованих годин і включає щомісячний та річний бонус.

Також відкрита позиція зварювальника (аргон, напівавтомат) у Техмамонтаж. Основні завдання: виконання зварювання на виробництві металоконструкцій із нержавіючої сталі за кресленням. Вимоги включають досвід взаємодії з тонким металом від одного року та вміння читати креслення.

Заробітна плата варіюється від 40 000 до 55 000 грн за відрядною формою. Графік: будні дні з 08:00 до 17:00 на правому березі міста.

