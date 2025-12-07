Местным жителям в Днепре предлагают новые возможности на рынке труда, ведь теперь работа охватывает и пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Днепре позволяет оставаться активной и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Как свидетельствует платформа work.ua, работодатели ищут людей с разным опытом и готовы обучать новых работников.

Среди актуальных предложений следует выделить вакансию машиниста крана металлургического производства. Работа для пенсионеров в Днепре в этой должности предусматривает управление грузоподъемными кранами различных конструкций и выполнение всех операций по перемещению продукции в соответствии с технологическими инструкциями.

Работодатель ищет людей с опытом от одного года и имеющимся удостоверением машиниста крана. Гарантировано официальное трудоустройство с первого дня, стабильная оплата, оплачиваемые больничные и отпуска, материальная помощь и дотации на питание, бесплатная спецодежда и корпоративный транспорт. Зарплата: 20 800 – 22 800 гривен.

Еще одно интересное предложение – работник МакДональдз Юкрейн. Работа для пенсионеров в Днепре в этом случае не нуждается в предыдущем опыте.

Сотрудники научатся готовить продукцию, формировать заказы и обслуживать посетителей, а также поддерживать чистоту в ресторане. Оплата зависит от количества отработанных часов и включает в себя ежемесячный и годовой бонус.

Также открыта позиция сварщика (аргон, полуавтомат) в техмонтаже. Основные задачи: исполнение сварки на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали по чертежу. Требования включают в себя опыт взаимодействия с тонким металлом от одного года и умение читать чертеж.

Заработная плата варьируется от 40000 до 55000 грн по сдельной форме. График: будни с 08:00 до 17:00 на правом берегу города.

