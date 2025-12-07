Дефіцит продуктів у Львові знову привертає увагу фахівців, адже ціни на тепличні овочі продовжують рухатися вгору.

Дефіцит продуктів у Львові стає помітнішим щотижня, адже торговельні мережі фіксують зменшення поставок популярних овочів та підвищення вартості тепличної продукції, передає Politeka.

Про це повідомляють аналітичні центри, які стежать за ситуацією на локальному ринку.

Фахівці зазначають, що тепличні огірки демонструють суттєве зростання ціни. Основним чинником подорожчання стала нестача якісної продукції, тоді як попит залишається стабільним. Поєднання цих умов провокує подальше здорожчання та створює додаткове навантаження на споживачів.

За словами експертів, нині господарства пропонують огірки за ціною від 85 до 110 гривень за кілограм. Це приблизно на десять відсотків більше, ніж минулого тижня. Рітейлери продовжують закуповувати овочі високої якості, а виробники, реагуючи на ринкову динаміку, коригують цінову політику.

Аналітики додають, що зменшення обсягів продукції пов’язане із завершенням основного сезону тепличних комбінатів. Через це пропозиція суттєво скоротилася, що посилило дефіцит овочів на прилавках та створило умови для нової хвилі коливань цін.

Аналогічна тенденція спостерігається і щодо помідорів. Вартість томатів зростає третій тиждень поспіль. Причиною є зменшення партій, які надходять від виробників, порівняно з початком сезону.

Експерти не виключають, що рівень вартості може підвищитися й надалі, якщо обсяги постачання не стабілізуються, а Дефіцит продуктів у Львові збережеться. За таких умов ринку доведеться працювати в умовах обмеженої пропозиції та перевищення попиту.

