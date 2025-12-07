Дефицит продуктов во Львове снова привлекает внимание специалистов, ведь цены на тепличные овощи продолжают двигаться вверх.

Дефицит продуктов во Львове становится заметнее еженедельно, ведь торговые сети фиксируют уменьшение поставок популярных овощей и повышение стоимости тепличной продукции, передает Politeka.

Об этом сообщают аналитические центры, следящие за ситуацией на локальном рынке.

Специалисты отмечают, что тепличные огурцы демонстрируют значительный рост цены. Основным фактором удорожания стала нехватка качественной продукции, в то время как спрос остается стабильным. Сочетание этих условий провоцирует дальнейшее удорожание и создает дополнительную нагрузку на потребителей.

По словам экспертов, сейчас хозяйства предлагают огурцы по цене от 85 до 110 гривен за килограмм. Это примерно на десять процентов больше, чем на прошлой неделе. Ритейлеры продолжают закупать овощи высокого качества, а производители, реагируя на рыночную динамику, корректируют ценовую политику.

Аналитики добавляют, что уменьшение объемов продукции связано с завершением основного сезона тепличных комбинатов. Поэтому предложение существенно сократилось, что усилило дефицит овощей на прилавках и создало условия для новой волны колебаний цен.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении помидоров. Стоимость томатов растет третью неделю подряд. Причиной является уменьшение поступающих от производителей партий по сравнению с началом сезона.

Эксперты не исключают, что уровень стоимости может повыситься и дальше, если объемы поставок не стабилизируются, а Дефицит продуктов во Львове сохранится. В таких условиях рынку придется работать в условиях ограниченного предложения и превышения спроса.

