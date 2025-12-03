Новая система оплаты за проезд во Львовской области вводит современные цифровые методы расчета для жителей Дрогобыча и окружающих общин, сообщает Politeka.

С 10 октября 2025 года пассажиры могут оплачивать поездки с помощью QR-кодов в салонах автобусов через мобильное приложение EasyPay. После сканирования кода пользователь выбирает подходящий тариф и подтверждает оплату. Приобретенные билеты автоматически валидируются, что ускоряет посадку и делает поездки более комфортными.

Система поддерживает несколько способов оплаты: кроме QR-кода, пассажиры могут использовать банковские карты или "Карту Дрогобычанина". Благодаря обновленным тарифам, держатели карты платят 15 гривен за поездку, при использовании банковской карты - 18 гривен, а наличными - 20 гривен. Такая дифференциация стимулирует безналичный расчет и уменьшает очереди при посадке.

"Карту Дрогобычанина" можно приобрести в сети магазинов «Семь 23». К моменту запуска сервиса ее оформили уже более 427 жителей, и это количество постоянно растет. Специалисты отмечают, что карта не только экономит деньги, но и упрощает передвижение по городу, делая его более удобным для жителей и туристов.

Чтобы использовать QR-код, пассажиру следует установить EasyPay на смартфон, выбрать город Дрогобыч и активировать сканер для считывания кода в транспорте. После этого остается выбрать количество билетов и завершить оплату – они сразу становятся действительными.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области уменьшает использование наличных денег, сокращает очереди при посадке и повышает эффективность перевозок. Кроме того, цифровой контроль позволяет властям лучше мониторить пассажиропоток и оптимизировать маршруты.

Специалисты подчеркивают, что внедрение подобных технологий открывает новые возможности для развития общественного транспорта. Постепенное расширение системы на другие города региона планируется в течение следующего года, что обеспечит более удобные и безопасные поездки для всех жителей Львовской области.

Местным жителям советуют заранее ознакомиться с функциями приложения и выбирать удобный способ оплаты. Это позволит избежать задержек в пиковые часы и воспользоваться всеми преимуществами новой цифровой системы.

