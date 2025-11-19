Местным жителям следует учитывать введение ограничений движения транспорта во Львове, ведь это влияет на удобство передвижения по городу.

Ограничение движения транспорта во Львове было введено из-за новых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте горсовета, водители уже столкнулись с заметными изменениями на важной улице. Ограничения движения во Львове на этот раз охватили участок, который каждый день используют многие водители частного транспорта.

Так, с 18 ноября частично перекрыли проезд по Кобылицы в связи с ремонтом водопровода. В городском совете сообщили, что речь идет о участке от Солнечной до улицы Керамической.

Важно, что ограничение движения во Львове не отразилось на курсировании общественного транспорта. Он продолжает ездить в обычном режиме. Однако водителям частных авто приходится заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и лишних задержек.

На определенном участке полностью обновляют часть сети, чтобы обеспечить стабильность водоснабжения и снизить риски аварий. Последовательность работ уже определена и включает в себя несколько важных этапов.

Сначала рабочие прокладывают более 200 м нового водопровода между домом 19 на улице Кобылицы и домом 4 на улице Керамической. Далее в планах – установка новых водопроводных колодцев со всем необходимым оборудованием, включая пожарные гидранты.

После этого команда специалистов будет монтировать подземные трубы и проводить испытания, чтобы проверить качество новой сети перед подключением к общей системе.

Обновление не только повысит надежность системы, но и позволит уменьшить количество аварийных случаев, иногда вызывающих серьезные неудобства для жителей

Кроме того, модернизированное оборудование будет потреблять меньше электроэнергии, что, по предварительным оценкам, может сэкономить городу до 200 тыс. грн ежегодно.

