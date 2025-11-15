Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ», який впроваджує соціальний проєкт, спрямований на підтримку людей, повідомляє Politeka.

Як зазначено у повідомленні на сайті організації, ключовим осередком реалізації програми став Центр життєстійкості «Сильні разом». Його діяльність орієнтована на посилення психологічної стійкості, формування навичок самодопомоги та пристосування громадян до нових обставин. Ініціатива покликана допомогти учасникам подолати наслідки стресу, навчитися керувати емоціями й відновити внутрішню рівновагу.

У межах програми працює фахова команда — психолог, соцпрацівник і менеджер соціальної сфери. Вони проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі, тематичні тренінги та заходи взаємопідтримки. Завдяки таким активностям відвідувачі здобувають новий досвід спілкування, розвивають емоційну гнучкість і підвищують упевненість у власних силах.

Серед основних напрямів діяльності центру — робота з особистими запитами, проведення подій для родин, організація навчальних курсів для працівників освітньої, соц. та медичної сфер, а також представників релігійних і громадських структур. Такий підхід дозволяє поширювати знання не лише серед отримувачів допомоги, а й серед спеціалістів, які взаємодіють із людьми у кризових ситуаціях.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Діяльність центру «Сильні разом» спрямована на подолання тривожності, зміцнення психологічної рівноваги та відновлення внутрішнього ресурсу. Програма допомагає учасникам відчути стабільність, сформувати впевненість і знайти опору для подальшого життя.

