Усі системи готові до початку опалювального сезону 2025 року у Львові.

Початок опалювального сезону 2025 року у Львові є одним із головних завдань органів влади, повідомляє Politeka.

За розпорядженням голови Львівської райдержадміністрації Павла Грабського створено районний штаб для координації всіх робіт.

Нещодавно відбулася онлайн-нарада з громадами району, де обговорили готовність до зими. У Львівському районі працює 495 котелень та 582 км теплових мереж. Замінено 31,21 км аварійних труб, підготовлено 200 артезіанських свердловин, а також 10 725 житлових будинків, зокрема 345 із відремонтованими дахами.

Для утримання доріг у зимовий період заготовлено 283 одиниці спецтехніки та 46,7 тис. тонн посипкових матеріалів. Підприємства забезпечені генераторами, запасами пального та альтернативним паливом: дровами, пелетами та брикетами, що дозволяє опалювати соціальні об’єкти у разі надзвичайних ситуацій.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що газовий ліміт на жовтень становить 8 млн кубометрів. Тепло вже подано у школи, садочки та лікарні, а для 350 000 львів’ян із індивідуальним опаленням ситуація простіша. Планується тестування альтернативних систем: автономних світлофорів, твердопаливних котлів та подачі води за допомогою дизель-генераторів.

У разі обмежень газу тепло першочергово подаватиметься до соціальних об’єктів. Пункти незламності у 22 громадах та Львівській міській громаді забезпечать людей теплом, електроенергією, зв’язком та інтернетом. Отже, жителям повідомили, що завдяки цьому всі системи готові до початку опалювального сезону 2025 року у Львові.

