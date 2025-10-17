Все системы готовы к началу отопительного сезона 2025 во Львове.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львове есть одной из главных задач органов власти, сообщает Politeka.

По распоряжению главы Львовской райгосадминистрации Павла Грабского создан районный штаб для координации всех работ.

Недавно состоялось онлайн-совещание с общинами района, где обсудили готовность к зиме. Во Львовском районе работает 495 котельных и 582 км тепловых сетей. Заменено 31,21 км аварийных труб, подготовлено 200 артезианских скважин, а также 10725 жилых домов, в том числе 345 с отремонтированными крышами.

Для содержания дорог в зимний период заготовлено 283 единицы спецтехники и 46,7 тыс. тонн посыпочных материалов. Предприятия снабжены генераторами, запасами горючего и альтернативным топливом: дровами, пеллетами и брикетами, что позволяет отапливать социальные объекты в случае чрезвычайных ситуаций.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что газовый лимит на октябрь составляет 8 млн кубометров. Тепло уже подано в школы, садики и больницы, а для 350 000 львовян с индивидуальным отоплением ситуация проще. Планируется тестирование альтернативных систем: автономных светофоров, твердотопливных котлов и подачи воды с помощью дизель-генераторов.

В случае ограничений газа тепло будет в первую очередь подаваться в социальные объекты. Пункты несокрушимости в 22 общинах и Львовском городском сообществе обеспечат людей теплом, электроэнергией, связью и интернетом. Итак, жителям сообщили, что благодаря этому все системы готовы к началу отопительного сезона 2025 во Львове.

