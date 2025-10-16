Подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі впливає переважно на пасажирів, які користуються готівкою.

Подорожчання проїзду у Львівській області набрало чинності у Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Нові ціни стосуються громадського транспорту та визначають різні умови оплати для пасажирів. Ті, хто сплачує готівкою, тепер платитимуть 20 гривень замість попередніх 15, водночас власники «Карти дрогобичанина» залишаються на старому тарифі. Для безконтактних платежів банківськими картками введено проміжний тариф – 18 грн, що стимулює використання безготівкових розрахунків.

За словами представників виконкому, такий формат оплати дозволяє вести точний облік пасажирів, визначати навантаження на маршрути та фіксувати кількість осіб пільгових категорій. Безкоштовний проїзд у межах громади надається учасникам бойових дій, добровольцям АТО та ООС, захисникам України, особам з інвалідністю через війну та супроводжуючим, постраждалим від ЧАЕС, ветеранам служби, реабілітованим громадянам, дітям з інвалідністю, багатодітним сім’ям і членам родин загиблих або зниклих безвісти військових.

Пенсіонери за віком, особи з інвалідністю III групи старші 60 років та опікуни дітей-сиріт мають право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця за наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні середніх закладів отримують безоплатний проїзд до 19:30 щоденно протягом навчального року, крім вихідних, при пред’явленні учнівського квитка.

