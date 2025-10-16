Початок опалювального сезону 2025 року в Київській області забезпечує стабільну подачу тепла для всіх категорій споживачів та гарантує комфорт.

Початок опалювального сезону 2025 року в Київській області офіційно стартував у Фастові та Білоцерківській громаді, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради Фастова видав розпорядження №198-од від 2 жовтня 2025 року через різке зниження середньодобових температур і звернення медичних установ щодо недостатнього тепла в пологових, педіатричних відділеннях та операційних. Теплопостачання організоване для всіх мешканців громади без винятків.

Керівники підприємств, відповідальних за тепло, мають забезпечити безперебійну подачу енергії у всі об’єкти. КП ФМР «Фастівводоканал» контролює заповнення внутрішніх систем холодною водою. Фастівська дільниця ТОВ «Газорозподільні мережі України» гарантує постачання газу для котелень. Балансоутримувачі будівель слідкують за дотриманням температурних норм, а управління освіти організовує присутність персоналу у школах і дитсадках під час включення опалення.

У місті підготовлено житловий фонд, соціальні заклади та котельні. Для безперебійної роботи сформовано резерв палива та передбачено альтернативні джерела енергії. З 6 жовтня розпочато заповнення внутрішньобудинкових систем холодною водою. Мешканців закликають завершити заміну батарей, рушникосушок та труб, щоб підготовка до сезону була повною.

У Білоцерківській громаді теплоподача для соціальних установ стартувала раніше: медичні заклади, дитячі садки, школи та спортивні об’єкти вже отримують тепло. Житлові будинки підключатимуть пізніше, орієнтуючись на кліматичні показники. Подання тепла розпочнеться, якщо середньодобова температура протягом трьох днів триматиметься на рівні +8°C або нижче, після отримання актів готовності всіх об’єктів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Київській області забезпечує стабільну подачу тепла для всіх категорій споживачів та гарантує комфорт у медичних, освітніх і соціальних закладах громад.

