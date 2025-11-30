Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Запорожье. и рассказали об аномальных температурах.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Запорожье и рассказали, подготовили ли сюрпризы первые зимние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Запорожье. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 1-ое число: в течение всего дня будет пасмурно. Днем пойдет мелкий дождь, однако к вечеру он должен стихнуть. Максимальная температура воздуха достигнет +8°C, что является аномально теплыми показателями.

Во вторник, 2.12: воздух прогреется до +7°C. Облака будет держаться до самого вечера. Дождей не прогнозируется.

Среда, 3.12: весь день будет облачно. Без дождей. Температурные колебания от +6 до +7°C.

Четверг, 4 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +4…+5°C. В прежние времена этот день называли "Вождь зимы". Погода в этот день может быть очень переменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки заметили, если в этот день будет тепло, то и осень будет хорошая.

В пятницу, 5.12: с утра до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +3…+4°C. В прежние дни в этот день заглядывали в птичьи гнезда: если у них много пуха, сухой травы и соломы – пернатые чувствуют холодную зиму.

Суббота, 6.12: в течение всего дня будет держаться облачная погода. Без осадков. Температура будет колебаться от +2 до +4°C.

В воскресенье 7.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора. Без осадков. Температурные показатели от 2 до +4°C. Следовательно, прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Запорожье обещает прохладное время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где именно будут платить от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: жители заметили рост цен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: что нужно сделать, чтобы попасть в очередь на квартиру.