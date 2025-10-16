Начало отопительного сезона 2025 в Киевской области обеспечивает стабильную подачу тепла для всех категорий потребителей и гарантирует комфорт.

Начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области официально стартовало в Фастове и Белоцерковской общине, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета Фастова издал распоряжение №198 от 2 октября 2025 года из-за резкого снижения среднесуточных температур и обращения медицинских учреждений относительно недостаточного тепла в родильных, педиатрических отделениях и операционных. Теплоснабжение организовано для всех жителей общины без исключений.

Руководители предприятий, ответственных за тепло, обеспечивают бесперебойную подачу энергии во все объекты. КП ФМР «Фастивводоканал» контролирует заполнение внутренних систем холодной водой. Фастовский участок ООО «Газораспределительные сети Украины» гарантирует поставку газа для котельных. Балансодержатели зданий следят за соблюдением температурных норм, а управление образования организует присутствие персонала в школах и детсадах при включении отопления.

В городе подготовлены жилищный фонд, социальные учреждения и котельные. Для бесперебойной работы сформирован резерв топлива и предусмотрены альтернативные источники энергии. С 6 октября начато заполнение внутридомовых систем холодной водой. Жителей призывают завершить замену батарей, полотенцесушителей и труб, чтобы подготовка к сезону была полной.

В Белоцерковском обществе теплоподача для социальных учреждений стартовала раньше: медицинские учреждения, детские сады, школы и спортивные объекты уже получают тепло. Жилые дома будут подключаться позже, ориентируясь на климатические показатели. Подача тепла начнется, если среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться на уровне +8°C или ниже после получения актов готовности всех объектов.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Киевской области обеспечивает стабильную подачу тепла для всех категорий потребителей и гарантирует комфорт в медицинских, образовательных и социальных заведениях общин.

