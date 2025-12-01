Работа для пенсионеров в Кривом Роге предполагает несколько вариантов трудоустройства в разных областях, передает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В городе открыта вакансия охранника в компании Стаф, РОА, ООО , которая специализируется на безопасности и имеет более 250 сотрудников. Предприятие приглашает работников для вахтенной работы (20/10) с бесплатным проживанием в общежитии и питанием. Заработная плата составляет от 10000 до 15000 гривен.

Предпочтение отдается ветеранам. Кандидатам нужен опыт в области охраны и отсутствия судимостей. Для оформления необходимо иметь паспорт, идентификационный код, документ об образовании, военный билет, трудовую книжку, шесть фотографий 2х3, справку о несудимости, а также сертификаты от психиатра, нарколога и медосмотр.

Также магазин Лайм на улице Сичеславской, 39Б предлагает работу продавца в отделе бакалеи. График – неделю через неделю, оплата 11 000–13 000 гривен. Приветствуется опыт в розничной торговле. Основные обязанности – продажа товаров, прием заказов от поставщиков и контроль остатков. Работа не требует чрезмерной нагрузки, коллектив дружеский, выплаты проходят вовремя.

Кроме того, сеть магазинов Карман ищет кассиров . Предлагают 16 000–20 000 гривен в зависимости от количества смен и стажа. Среди требований – честность, приветливость, ответственность, знание кассовой дисциплины. Работодатель обеспечивает официальное трудоустройство, социальный пакет, премии, корпоративную скидку и комфортные условия. Перед началом работы проходит стажировка.

Следовательно, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные направления — от охранной службы до торговли. Компании предлагают стабильную оплату, легальные условия и уважение к опыту старшего поколения.

