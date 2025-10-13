Работа для украинских пенсионеров в Кривом Роге найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать соискателей.

Можно выбрать любую вакансию и работу для пенсионеров в Кривом Роге, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

Предлагается работа на должность помощника машиниста электровоза, оплачиваемая зарплатой в размере 26 800 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Предлагается кандидатам официальное трудоустройство и гарантированные выплаты; полностью «белую» и конкурентную заработную плату; сменный график (день/ночь 48); медицинское страхование; трансфер на работу; компенсация жилья для иногородних.

Требования к кандидату:

наличие профессионально-технического образования;

наличие удостоверения по квалификации помощник машиниста электровоза;

без требований к стажу работы.



Обязанности в должности:

готовить электровоз для работы;

проверить действие узлов, механизмов, электрической и пневматической схемы электровоза;

соблюдать требования безопасности, установленные инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.

Также работа для пенсионеров в Кривом Роге найдется на должность водителя-экспедитора в сеть Фокстрот, оплачиваемую зарплатой от 25 до 40 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

экспедитор с водительскими правами категории ВС;

творческая и решительная личность с физической выносливостью ;

опытный водитель, который чувствует автомобиль и уверенно управляет им.

Работодатель предлагает кандидатам:

Карьерный рост и возможности самореализации в инновационной среде.

Гибкий график работы, позволяющий сбалансировать профессиональную и личную жизнь.

Настоящий дух команды и поддержка коллег, готовых помочь в любое время.

Запатентованные маршруты, которые помогут тебе быстро сориентироваться в городе и добраться до каждого клиента.

