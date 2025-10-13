Можно выбрать любую вакансию и работу для пенсионеров в Кривом Роге, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.
Предлагается работа на должность помощника машиниста электровоза, оплачиваемая зарплатой в размере 26 800 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Предлагается кандидатам официальное трудоустройство и гарантированные выплаты; полностью «белую» и конкурентную заработную плату; сменный график (день/ночь 48); медицинское страхование; трансфер на работу; компенсация жилья для иногородних.
Требования к кандидату:
- наличие профессионально-технического образования;
- наличие удостоверения по квалификации помощник машиниста электровоза;
- без требований к стажу работы.
Обязанности в должности:
- готовить электровоз для работы;
- проверить действие узлов, механизмов, электрической и пневматической схемы электровоза;
- соблюдать требования безопасности, установленные инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.
Также работа для пенсионеров в Кривом Роге найдется на должность водителя-экспедитора в сеть Фокстрот, оплачиваемую зарплатой от 25 до 40 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- экспедитор с водительскими правами категории ВС;
- творческая и решительная личность с физической выносливостью ;
- опытный водитель, который чувствует автомобиль и уверенно управляет им.
Работодатель предлагает кандидатам:
- Карьерный рост и возможности самореализации в инновационной среде.
- Гибкий график работы, позволяющий сбалансировать профессиональную и личную жизнь.
- Настоящий дух команды и поддержка коллег, готовых помочь в любое время.
- Запатентованные маршруты, которые помогут тебе быстро сориентироваться в городе и добраться до каждого клиента.
