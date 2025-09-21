Новий графік руху транспорту в Кривому Розі створює умови для безпечного та організованого перевезення пасажирів.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запроваджено на три дні для швидкісних трамваїв маршрутів №1М та №2М через проведення робіт на розворотному кільці станції «Кільцева», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП "Швидкісний трамвай".

Зміни діятимуть з 09:00 22 вересня до 16:00 24 вересня 2025 року та стосуються всіх поїздок у зазначений період.

Під час виконання робіт трамваї курсуватимуть лише до розворотного кільця ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на зупинці міськтрамваю «Економічний університет». Таке рішення дозволяє забезпечити безпечний рух транспорту, уникнути аварійних ситуацій та забезпечити регулярність курсування у межах доступної ділянки маршруту.

Розклади руху напрямків №1М та №2М у зазначений період змінюються, тож мешканців просять враховувати ці особливості при плануванні поїздок. Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати час прибуття на кінцеві та проміжні зупинки, аби уникнути незручностей.

Зокрема, планування поїздок слід здійснювати з урахуванням того, що маршрут скорочений і не охоплює розворотне кільце станції «Кільцева». Для пасажирів це означає тимчасову необхідність коригування щоденних маршрутів, особливо для тих, хто регулярно користується швидкісними трамваями у сполученні з промисловою зоною.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі створює умови для безпечного та організованого перевезення пасажирів під час ремонту колій і дозволяє зберегти регулярність курсування на доступних ділянках, мінімізуючи затримки та дискомфорт для мешканців міста.

