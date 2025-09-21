Новый график движения транспорта в Кривом Роге создает условия для безопасной и организованной перевозки пассажиров.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге введен на три дня для скоростных трамваев маршрутов №1М и №2М из-за проведения работ на разворотном кольце станции «Кольцевая», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП " Скоростной трамвай ".

Изменения будут действовать с 09:00 22 сентября до 16:00 24 сентября 2025 и касаются всех поездок в указанный период.

При выполнении работ трамваи будут курсировать только к разворотному кольцу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Посадка и высадка пассажиров будет происходить на остановке гортрамвая «Экономический университет». Такое решение позволяет обеспечить безопасное движение транспорта, избежать аварийных ситуаций и обеспечить регулярность курсирования в пределах доступного участка маршрута.

Расписания движения направлений №1М и №2М в указанный период меняются, поэтому жителей просят учитывать эти особенности при планировании поездок. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время прибытия на конечные и промежуточные остановки во избежание неудобств.

В частности, планирование поездок следует осуществлять с учетом того, что маршрут сокращен и не охватывает разворотное кольцо станции «Кольцевая». Для пассажиров это означает временную необходимость коррекции ежедневных маршрутов, особенно для тех, кто регулярно пользуется скоростными трамваями в сообщении с промышленной зоной.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге создает условия для безопасной и организованной перевозки пассажиров при ремонте путей и позволяет сохранить регулярность курсирования на доступных участках, минимизируя задержки и дискомфорт для жителей города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.