Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі залишається важливою підтримкою для багатьох українців з числа вразливих категорій.

Грошову допомогу для ВПО у Запоріжжі можуть перестати виплачувати через певні покупки отримувачів, повідомляє Politeka.

Зокрема, мова йде про придбання власного житла. Для багатьох переселенців купівля квартири або будинку - це крок до стабільності, але він має свої соціальні ризики.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців пояснили, у яких випадках покупка нерухомості може стати підставою для скасування грошової допомоги для ВПО у Запоріжжі.

Виплати внутрішньо переміщеним особам регулюються Порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів №332 від 20 березня 2022 року.

У документі чітко визначені ситуації, коли грошова допомога для ВПО у Запоріжжі не призначається або припиняється. Одна з ключових підстав - придбання житла або наявність у власності нерухомості, яка не відповідає встановленим критеріям.

Згідно з правилами, виплати можуть скасувати, якщо хтось із членів родини протягом останніх трьох місяців або під час отримання соцдопомоги придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень.

Юристи зазначають, що соцпідтримку інколи припиняють навіть після купівлі відносно недорогої нерухомості. Причиною може бути сам факт наявності у власності житлового приміщення, яке:



– розташоване на території, де не ведуться і не велися бойові дії та яка не входить до переліку зон бойових дій чи окупації;

– знаходиться на території бойових дій або тимчасової окупації, але здається в оренду;

– було придбане на території бойових дій чи окупації вже після включення цієї місцевості до офіційного переліку таких територій.

