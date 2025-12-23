Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье остается важной поддержкой для многих украинцев из числа уязвимых категорий.

Денежную помощь для ВПЛ в Запорожье могут перестать выплачивать из-за определенных покупок получателей, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о приобретении собственного жилья. Для многих переселенцев покупка квартиры или дома – это шаг к стабильности, но он имеет свои социальные риски.

Специалисты Юридического советника для переселенцев объяснили, в каких случаях покупка недвижимости может стать основанием для отмены денежной помощи для ВПЛ в Запорожье.

Выплаты внутриперемещенным лицам регулируются Порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров №332 от 20 марта 2022 года.

В документе четко определены ситуации, когда денежная помощь для ВПЛ в Запорожье не назначается или прекращается. Одно из ключевых оснований – приобретение жилья или наличие в собственности недвижимости, не соответствующей установленным критериям.

Согласно правилам, выплаты могут быть отменены, если кто-то из членов семьи в течение последних трех месяцев или во время получения соцпомощи приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен.

Юристы отмечают, что соцподдержку иногда прекращают даже после покупки относительно недорогой недвижимости. Причиной может быть сам факт наличия в собственности жилого помещения, которое:



– расположен на территории, где не ведутся и не велись боевые действия и не входят в перечень зон боевых действий или оккупации;

– находится на территории боевых действий или временной оккупации, но сдается в аренду;

– было приобретено на территории боевых действий или оккупации уже после включения этой местности в официальный перечень таких территорий.

