Місцевим мешканцям варто враховувати новий графік руху транспорту в Кривому Розі, тому розповідаємо, що наразі відомо.

У Кривому Розі представили новий графік руху транспорту для тролейбуса №24 з урахуванням робочих та вихідних днів, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичні й спільноті в Телеграм, місцевим жителям рекомендують завчасно планувати свої поїздки через зміни у маршрутах та можливі тимчасові обмеження проїзду.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується тролейбуса №24. Маршрут курсує від зупинки Лісового до Авіаколеджу через Автовокзал, 95 квартал, станцію Кривий Ріг та площу Захисників України.

Перший рейс у робочі дні від депо №2 в бік Авіаколеджу починається о 4:44, а останній - прямує о 22:50 до Автовокзалу. У зворотному напрямку перший - стартує о 5:03 від депо до Лісового, останній – о 22:02 від Авіаколеджу.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі також передбачає, що у вихідні та святкові дні розклад також відкоригований. Перший тролейбус у бік Авіаколеджу виїжджає о 4:46, а останній - відправляється о 22:22.

У зворотному напрямку він стартує о 5:04, а останній прибуває на зупинку Авіаколеджу о 20:23. Криворіжців просять уважно слідкувати за часом і планувати пересування заздалегідь, враховуючи нововведення.

Окрім №24, зміни торкнулися й тролейбуса №23. Він їздить від площі Кільцева до площі Захисників України, проходячи через Центрально-Міський, Металургійний, Саксаганський, Покровський та Тернівський райони.

З пл. Кільцева він їздить з 5:10 до 21:45. У вихідні перший це вже від 5:07 до 21:52. У зворотному напрямку від пл. Захисників України - від 5:53 до 21:55. У вихідні - з 5:40 до о 21:51.

