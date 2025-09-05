В Кривом Роге представили новый график движения транспорта для троллейбуса №24 с учетом рабочих и выходных дней, сообщает Politeka.

Как информируют в местных тематических и сообществах в Телеграмм, местным жителям рекомендуют заранее планировать свои поездки из-за изменений в маршрутах и ​​возможных временных ограничений проезда.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается троллейбуса №24. Маршрут курсирует от остановки Лесного в Авиаколедж через Автовокзал, 95 квартал, станцию ​​Кривой Рог и площадь Защитников Украины.

Первый рейс в рабочие дни от депо №2 в сторону Авиаколеджа начинается в 4:44, а последний - следует в 22:50 до Автовокзала. В обратном направлении первый – стартует в 5:03 от депо до Лесного, последний – в 22:02 от Авиаколеджа.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге также предусматривает, что в выходные и праздничные дни расписание также откорректировано. Первый троллейбус в сторону Авиаколеджа выезжает в 4:46, а последний отправляется в 22:22.

В обратном направлении он стартует в 5:04, а последний прибывает на остановку Авиаколеджа в 20:23. Криворожцев просят внимательно следить за временем и планировать передвижение заранее, учитывая нововведения.

Кроме №24, изменения коснулись и троллейбуса №23. Он ездит от площади Кольцевой к площади Защитников Украины, проходя через Центрально-Городской, Металлургический, Саксаганский, Покровский и Терновский районы.

С пл. Кольцевая он ездит с 5:10 до 21:45. В выходные первый это уже с 5:07 до 21:52. В обратном направлении от пл. Защитников Украины – с 5:53 до 21:55. В выходные - с 5:40 до 21:51.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.