Подорожчання продуктів у Дніпрі у листопаді 2025 року вже відчутно відобразилося на щоденних витратах місцевих родин, повідомляє Politeka.

Ціни на основні товари продовжують зростати, змушуючи городян уважно планувати покупки та шукати найбільш вигідні пропозиції.

Найбільш відчутне підвищення торкнулося гречки. Кілограм крупи зараз коштує в середньому 41,97 грн. У супермаркеті Auchan його пропонують за 34,90, у Megamarket — 54,80. Порівняно з жовтнем, середня ціна зросла приблизно на гривню, що створює додатковий тиск на бюджет.

Молочні вироби також здорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продають у середньому по 38,13 грн, тоді як минулого місяця їхня ціна становила 36,14. У Metro та Novus продукт доступний за 37,99, Megamarket пропонує 38,40.

Серед овочів найбільший стрибок зафіксований у огірків. Середня ціна кілограма досягла 121,05 грн, що на 27,56 грн більше, ніж у жовтні. Найдешевші пропозиції у Metro — 83,10, найдорожчі — у Novus по 159. Коливання вартості між мережами складає від 93,49 до 144,45.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене сезонними чинниками, зростанням логістичних витрат та нестабільністю постачань. Жителям радять планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни у різних супермаркетах та користуватися акційними пропозиціями.

Таким чином, зростання вартості базових товарів вже відчутно впливає на сімейний бюджет, а стабілізації цін у найближчі тижні очікувати не варто. Мешканцям варто шукати оптимальні варіанти на ринку, щоб мінімізувати витрати.

