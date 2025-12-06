Подорожание продуктов в Днепре в ноябре 2025 года уже ощутимо отразилось на ежедневных расходах местных семей, сообщает Politeka.

Цены на основные товары продолжают расти, заставляя горожан планировать внимательно покупки и искать наиболее выгодные предложения.

Наиболее ощутимое повышение коснулось гречки. Килограмм крупы сейчас стоит в среднем 41,97 грн. В супермаркете Auchan его предлагают за 34,90, в Megamarket – 54,80. По сравнению с октябрем средняя цена выросла примерно на гривну, что создает дополнительное давление на бюджет.

Молочные изделия тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продают в среднем по 38,13 грн., тогда как в прошлом месяце их цена составляла 36,14 грн. В Metro и Novus продукт доступен за 37,99, Megamarket предлагает 38,40.

Среди овощей самый большой скачок зафиксирован у огурцов. Средняя цена килограмма достигла 121,05 грн., что на 27,56 грн. больше, чем в октябре. Самые дешевые предложения у Metro - 83,10, самые дорогие - у Novus по 159. Колебания стоимости между сетями составляет от 93,49 до 144,45.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными факторами, ростом логистических затрат и нестабильностью поставок. Жителям советуют планировать закупки заранее, сравнивать цены в разных супермаркетах и ​​пользоваться акционными предложениями.

Таким образом, рост стоимости базовых товаров уже ощутимо влияет на семейный бюджет, а стабилизацию цен в ближайшие недели ожидать не стоит. Жителям следует искать оптимальные варианты на рынке, чтобы минимизировать издержки.

