Тема дефіциту продуктів налякала багатьох місцевих жителів у Дніпропетровській області, однак варто дослухатися до експертів.

Ситуація на ринку м’яса змушує говорити про дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Внутрішні ціни на свинину ростуть через скорочення поголів’я свиней. Експерти AgroWeek зазначають, що цей тренд став наслідком нестачі тварин у приватному секторі та обмеженої пропозиції на ринку.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області уже впливає на закупівельну активність компаній і стимулює зростання вартості продукції.

За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину піднялися на 34%, а у річному вимірі зростання досягло 60%.

Чисельність свиней узимку скоротилася до 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах, що створило дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та стало поштовхом для зростання закупівельної вартості.

У вересні цінник на живу вагу свиней беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Через це активізувався імпорт. Лише у серпні 2025 року ввезли 4,6 тисячі тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні.

Загалом за вісім 8 цього року обсяги ввезеної продукції склали 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 разу перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Це найвищий показник із 2022 року.

До кінця року експерти прогнозують, що обсяги імпорту можуть перевищити 25 тисяч тонн, при цьому більшість постачань очікується у другій половині року. Падіння вартості живця у країнах ЄС робить європейські ринки більш привабливими для закупівель українських компаній.

