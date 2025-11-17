Тема дефицита продуктов испугала многих местных жителей в Днепропетровской области, однако следует прислушаться к экспертам.

Ситуация на рынке мяса заставляет говорить о дефиците продуктов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Внутренние цены на свинину растут из-за сокращения поголовья свиней. Эксперты AgroWeek отмечают, что этот тренд стал следствием недостатка животных в частном секторе и ограниченного предложения на рынке.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже оказывает влияние на закупочную активность компаний и стимулирует рост стоимости продукции.

По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 г. цены на свинину поднялись на 34%, а в годовом измерении рост достиг 60%.

Численность свиней зимой сократилась до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах, что создало дефицит продуктов в Днепропетровской области и стало толчком для роста закупочной стоимости.

В сентябре ценник на живой вес свиней беконных пород колебался от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Поэтому активизировался импорт. Только в августе 2025 года ввезли 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле.

В целом за восемь 8 этого года объемы ввозимой продукции составили 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Это самый высокий показатель с 2022 года.

До конца года эксперты прогнозируют, что объемы импорта могут превысить 25 тысяч тонн, при этом большинство поставок ожидается во второй половине года. Падение стоимости живца в странах ЕС делает европейские рынки более привлекательными для закупок украинских компаний.

