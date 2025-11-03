Обмеження руху у Дніпрі триватиме протягом визначеного періоду, тому учасникам дорожнього руху варто зважати на оновлену схему пересування.

Обмеження руху у Дніпрі заплановане на вулиці Північній через модернізацію комунікаційних мереж, повідомляє Politeka.

Відповідно до повідомлення міської ради, з 5 листопада 2025 року до 4 грудня 2025 року проїзну частину у районі будинку №24 буде тимчасово перекрито.

Причиною тимчасових заходів є будівництво мережі газопостачання, що виконується за ініціативою громадянина Корабльова А.В. Для зменшення незручностей виконавця робіт зобов’язано узгодити з Управлінням патрульної поліції схему організації пересування транспорту, встановити огорожі та попереджувальні знаки, а також забезпечити сигнальне освітлення території.

Під час виконання робіт необхідно гарантувати безпечний прохід пішоходів, збереження інженерних мереж і розміщення повної інформації на місці. Там мають бути вказані виконавець, терміни проведення, а також візуалізація запланованих дій.

Після завершення монтажу газопостачальної системи виконавця зобов’язано відновити дорожнє покриття та провести благоустрій прилеглої зони. Міська рада наголошує, що усі дії мають здійснюватися з дотриманням норм безпеки та погоджених умов.

Водіям і мешканцям рекомендується враховувати зміну маршруту та планувати пересування заздалегідь. Обмеження руху у Дніпрі триватиме протягом визначеного періоду, тому учасникам дорожнього руху варто зважати на оновлену схему пересування, щоб уникнути зайвих затримок під час подорожей містом.

Крім того, у Дніпрі планується тимчасове звуження проїзних частин та тротуарів на окремих ділянках вулиць Князя Володимира Великого та Ламаній у зв’язку з будівництвом кабельної лінії.

