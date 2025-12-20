Подорожчання продуктів у Кіровоградській області, хоч і не критичне, створює додаткове навантаження на сімейні бюджети.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчутно позначається на щоденних витратах домогосподарств, особливо для тих, хто купує продукти щодня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Серед овочів найбільше подорожчав буряк. Середня ціна за кілограм наразі становить 10,50 грн. Вартість у магазинах різниться: Auchan пропонує 7,50, Metro — 6,90, Megamarket — 17,10. Порівняно з листопадом, середня ціна піднялася на 0,49. Така динаміка пояснюється регіональними відмінностями у постачанні та сезонними коливаннями.

Молочні продукти також демонструють підвищення вартості. Сметана «Президент» 15% (350 г) продається в середньому за 55,19 грн. У магазинах розцінки коливаються від 49,90 у Auchan до 58,99 у Novus. Порівняно з попереднім місяцем, середня вартість зросла на 3,33. Це відображає загальне подорожчання молочної продукції та збільшення витрат на логістику.

Бакалія, зокрема манка «Хуторок» (800 г), також подорожчала. Середня ціна становить 39,66 грн, що на 1,98 більше, ніж у листопаді. Цінник у торговельних мережах коливається: Megamarket — 40,00, Metro — 40,49, Novus — 38,49. Такі зміни свідчать про вплив курсу валют та коливання розцінок на сировину.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області, хоч і не критичне, створює додаткове навантаження на сімейні бюджети. Аналітики прогнозують, що у найближчі тижні ціни можуть коливатися залежно від постачання, погодних умов та економічної ситуації в регіоні.

Відстеження вартості товарів та уважне планування покупок залишаються важливими для стабільності витрат і забезпечення базових потреб сімей.

