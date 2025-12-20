Подорожание продуктов в Кировоградской области, хоть и не критическое, создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

Подорожание продуктов в Кировоградской области ощутимо отражается на ежедневных расходах домохозяйств, особенно для тех, кто покупает продукты каждый день, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Среди овощей больше всего подорожала свекла. Средняя цена за килограмм составляет 10,50 грн. Стоимость в магазинах отличается: Auchan предлагает 7,50, Metro – 6,90, Megamarket – 17,10. По сравнению с ноябрем средняя цена поднялась на 0,49. Такая динамика объясняется региональными отличиями в снабжении и сезонными колебаниями.

Молочные продукты также показывают повышение стоимости. Сметана "Президент" 15% (350 г) продается в среднем за 55,19 грн. В магазинах цены колеблются от 49,90 у Auchan до 58,99 у Novus. По сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость выросла на 3,33. Это отражает всеобщее удорожание молочной продукции и увеличение расходов на логистику.

Бакалея, в частности манка «Хуторок» (800 г), также подорожала. Средняя цена составляет 39,66 грн, что на 1,98 больше чем в ноябре. Ценник в торговых сетях колеблется: Megamarket – 40,00, Metro – 40,49, Novus – 38,49. Такие изменения свидетельствуют о влиянии курса валют и колебании цен на сырье.

Удорожание продуктов в Кировоградской области, хоть и не критическое, создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели цены могут колебаться в зависимости от поставок, погодных условий и экономической ситуации в регионе.

Отслеживание стоимости товаров и планирование покупок остаются важными для стабильности затрат и обеспечения базовых потребностей семей.

