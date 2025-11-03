Ограничение движения в Днепре будет продолжаться в течение определенного периода, поэтому участникам дорожного движения следует учитывать обновленную схему передвижения.

Ограничение движения в Днепре запланировано на Северной улице из-за модернизации коммуникационных сетей, сообщает Politeka.

Согласно сообщению городского совета, с 5 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года проезжая часть в районе дома №24 будет временно перекрыта.

Причиной временных мер является строительство сети газоснабжения, производимой по инициативе гражданина Кораблева А.В. Для уменьшения неудобств производителя обязано согласовать с Управлением патрульной полиции схему организации передвижения транспорта, установить ограждения и предупредительные знаки, а также обеспечить сигнальное освещение территории.

При выполнении работ необходимо гарантировать безопасный проход пешеходов, хранение инженерных сетей и размещение полной информации на месте. Там должны быть указаны исполнитель, сроки проведения и визуализация запланированных действий.

После завершения монтажа газоснабжающей системы исполнителя обязано восстановить дорожное покрытие и провести благоустройство близлежащей зоны. Городской совет отмечает, что все действия должны производиться с соблюдением норм безопасности и согласованных условий.

Водителям и жителям рекомендуется учитывать изменение маршрута и планировать передвижение заранее. Ограничение движения в Днепре будет продолжаться в течение определенного периода, поэтому участникам дорожного движения следует учитывать обновленную схему передвижения, чтобы избежать лишних задержек во время путешествий по городу.

Кроме того, в Днепре планируется временное сужение проезжей части и тротуаров на отдельных участках улиц Князя Владимира Великого и Ламаний в связи со строительством кабельной линии.

