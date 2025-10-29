На час звуження проїзних частин та тротуарів буде діяти обмеження руху в Дніпрі.

Обмеження руху в Дніпрі буде введено на початку листопада через масштабні роботи на кількох ділянках доріг у місті, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

У Дніпрі планується тимчасове звуження проїзних частин та тротуарів на окремих ділянках вулиць Князя Володимира Великого та Ламаній у зв’язку з будівництвом кабельної лінії. Роботи заплановані на 5 листопада 2025 року і триватимуть до 4 грудня 2025 року.

Як повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Дніпра, обмеження торкнуться конкретних ділянок: на вулиці Князя Володимира Великого — у районі будинку №20, а на вулиці Ламаній — поблизу будинку №2. На час проведення цих заходів буде обмеження руху в Дніпрі.

Згідно з документом, Товариству з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «Будзв’язок» надається дозвіл на тимчасове звуження проїзних частин та тротуарів для виконання робіт із будівництва кабельної лінії у зазначені дати.

Під час проведення робіт підрядник зобов’язаний:

встановити огорожі з сигнальним освітленням по периметру зони робіт;

розмістити тимчасові дорожні знаки;

забезпечити безпечний рух пішоходів;

організувати схему об’їзду для автомобільного транспорту.

Документ наразі не підписаний міським головою Дніпра, тому поки що не набрав чинності. Тимчасові обмеження вступлять у силу лише після офіційного підписання та публікації розпорядження.

Такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та пішоходів під час виконання будівельних робіт, а також на організацію зручного та безпечного об’їзду для транспорту у робочий період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.