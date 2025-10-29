Видача безкоштовних продуктів для пенсіонерів в Одесі здійснюватиметься у кількості 50 комплектів на день.

Центр гуманітарної допомоги "Гостинна хата", видає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, але отримання підтримки здійснюється у порядку черги, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Волонтерський центр «Гостинна хата» оголосив про нову видачу гуманітарної допомоги, яка відбудеться з 3 по 7 листопада.

Отримати продуктові набори зможуть пенсіонери віком від 65 років, чий розмір пенсії не перевищує 3500 гривень. Для оформлення допомоги необхідно мати при собі всі оригінали документів, що підтверджують особу та право на отримання соціальної підтримки.

Видача гуманітарних наборів здійснюватиметься у кількості 50 комплектів на день. Формування черги буде проводитись окремо для мешканців Одеси, аби уникнути скупчення людей та забезпечити впорядкований процес роздачі.

Волонтерський центр «Гостинна хата» проводить роздачу за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 13. Представники центру просять дотримуватись встановленого графіка та мати при собі всі необхідні документи.

При отриманні іншої допомоги від центру пріоритет надається тим, хто нещодавно зареєстрував довідку ВПО — саме від дати цієї реєстрації ведеться відлік терміну отримання допомоги. Для новоприбулих передбачена можливість отримувати безкоштовні продукти в Одесі один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття.

Окрім цього, продовольчу допомогу (один раз на два місяці) можуть отримати такі категорії громадян:

матері або батьки, які самостійно виховують дітей (за наявності відповідної довідки);

родини, в яких є вагітні жінки;

пенсіонери віком від 70 років, які проживають самостійно;

родини, що складаються з двох пенсіонерів старше 70 років;

самотні люди з інвалідністю I та II групи;

багатодітні сім’ї, у складі яких троє і більше неповнолітніх дітей.

