Центр гуманитарной помощи "Гостинна хата", выдает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, но получение поддержки осуществляется в порядке очереди, пишет Politeka.
Об этом идет речь в сообщении организации.
Волонтерский центр «Гостинна хата» объявил о новой выдаче гуманитарной помощи, которая состоится с 3 по 7 ноября.
Получить продуктовые наборы смогут пенсионеры от 65 лет, чей размер пенсии не превышает 3500 гривен. Для оформления помощи необходимо иметь при себе все подлинники документов, подтверждающих личность и право на получение социальной поддержки.
Выдача гуманитарных наборов будет производиться в количестве 50 комплектов в день. Формирование очереди будет проводиться отдельно для жителей Одессы во избежание скопления людей и обеспечить упорядоченный процесс раздачи.
Волонтерский центр «Гостинна хата» проводит раздачу по адресу: г. Одесса, ул. Водопровидна, 13. Представители центра просят соблюдать установленный график и иметь при себе все необходимые документы.
При получении другой помощи от центра приоритет предоставляется тем, кто недавно зарегистрировал справку ВПЛ — именно с даты регистрации ведется отсчет срока получения помощи. Для вновь прибывших предусмотрена возможность получать бесплатные продукты в Одессе раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия.
Кроме этого, продовольственную помощь (один раз в два месяца) могут получить следующие категории граждан:
- матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей (при наличии соответствующей справки);
- семьи, в которых есть беременные женщины;
- пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие самостоятельно;
- семьи, состоящие из двух пенсионеров старше 70 лет;
- одинокие люди с инвалидностью I и II группы;
- многодетные семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей.
