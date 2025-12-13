Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вдарило по сімейних бюджетах місцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося відразу кількох напрямів у 2025 році, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Південноукраїнську Миколаївської області стосується централізованого опалення, холодної і гарячої води та каналізаційних стоків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відбулося на основі розрахунків, які враховують зростання вартості енергоресурсів, транспортування та утримання інфраструктури.

Для централізованого опалення від атомної електростанції розцінка зросла на 19,57 грн або на 12,3% порівняно з попереднім і становить 167,73 грн за 1 Гкал без ПДВ.

Для послуг КП ТВКГ з постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів з жовтня 2025 року по вересень 2026 року вартість опалення складає 714,00 грн за 1 Гкал з ПДВ.

При цьому мораторій на підвищення цін для населення діє, тому фактично люди платитимуть 412,78 за 1 Гкал, як було встановлено на початку 2022 року.

Держава повинна відшкодовувати різницю, проте станом на зараз це не відбулося, а борг перед КП ТВКГ сягнув 98 мільйонів гривень.

Також було затверджено нові розцінки на водопостачання та водовідведення. Для всіх споживачів, які користуються ресурсами КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство», вартість води становить 43,08 грн за м³ з ПДВ, а водовідведення 57,60 грн за м³ з ПДВ.

Отже, мешканцям міста довелося звикати до більших цифр у рахунках.

