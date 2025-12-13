Уряд України затвердив програму «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову грошову допомогу для ВПО в Харківській області.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області дозволяє отримати фінансову підтримку для придбання одягу, взуття та лікарських засобів і забезпечує додаткові ресурси під час зимового періоду 2025/26 року, повідомляє Politeka.

Кабмін затвердив, що кошти нараховуються автоматично для тих, хто перебуває на обліку, або за заявою для осіб, чиї дані потребують уточнення.

Одноразова грошова допомога для ВПО у Харківській області у розмірі 6500 грн надається кожній особі, що відповідає умовам програми. Дана підтримка охоплює три категорії отримувачів.

До першої належать діти під опікою або піклуванням та вихованці дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, які отримують державну соцпідтримку.

Друга категорія включає дітей і дорослих з числа переселенців з інвалідністю I групи та одиноких пенсіонерів, які отримують соцдопомогу на проживання, а також пенсіонерів із розміром пенсії до 9444 грн.

Третя категорія охоплює малюків з малозабезпечених сімей, які отримують державну соцдопомогу відповідно до чинного порядку.

Для більшості отримувачів нарахування відбувається автоматично. Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається без додаткових заяв, але у випадках некоректних даних, технічних проблем або відсутності автоматичної виплати можна подати заявку до 17 грудня 2025 року через «Дію» або територіальні органи ПФУ.

Витрачати отримані кошти можна лише у магазинах і аптеках із відповідними MCC-кодами. З рахунку не можна знімати готівку і переказувати іншим особам. Якщо кошти не використати протягом 180 днів, вони повертаються державі.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.