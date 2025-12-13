Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла в Полтавській області на 14 грудня.

У Полтавській області 14 грудня заплановані планові відключення електроенергії, пов’язані з проведенням ремонтних робіт у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують кілька територіальних громад регіону.

Згідно з їхніми повідомленнями, бригади АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічне обслуговування та ремонти на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання.

Відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла в Полтавській області на 14 грудня, мешканці деяких населених пунктів мають готуватися до відключень, тривалість яких може сягати до восьми годин.

У населеному пункті Зачепилівка світло вимикатимуть у період з 08:00 до 16:00, згідно з переліком вулиць:

вул.8 Березня (б. 5, 7, 8),

вул.Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

вул.Миру (б. 46, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42).

У місті Гадяч електроенергію вимикатимуть з 08:00 до 18:00. Тимчасові обмеження діятимуть на визначених у графіку вулицях:

Білохи (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 85, 87, 91, 93, 93а, 93б, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а, 117, 119, 121, 121а, 123, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165),

Богдана Хмельницького (б. 1, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21),

Бороховича (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68),

Вокзальна (б. 18),

В`ячеслава Чорновола (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Гадяцького договору (б. 30а, 31, 54, 56),

Героїв Майдану (б. 1, 2, 3, 5б, 5В, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 27б, 31, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68),

Гетьманська (б. 16, 47, 49, 58, 62, 62-А),

Григорія Кисіля (б. 5, 7, 9, 11, 13, 15),

Європейська (б. 18),

Єдності (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76),

Затишна (б. 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36),

Захисників України (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14а, 18а),

Західна (б. 58),

Котляревського (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35),

Лохвицька (б. 1а, 1в, 1г, 1д, 2а, 3, 3а, 3в, 3г, 3д, 3є, 3Ж, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19-Б, 20, 21, 26),

Михайлівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22).

У той же часовий проміжок з 08:00 до 18:00 у Гадячі не буде світла в будинках, які розміщені за адресами провулків:

Бригадний (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12),

Героїв Майдану (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 18, 18-А, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28),

Дачний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31),

Драгоманова (б. 7, 9, 11),

Єдності (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

Катерини Білокур (б. 5 А),

Короленка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13),

Косачів (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лохвицький (б. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

