У Дніпропетровській області стартувала програма розподілу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають продовольчі набори тривалого зберігання, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується через громадську організацію «Аваліст», і про всі деталі можна дізнатися на сторінці організації у Фейсбук.

Програма безкоштовних продуктів у Дніпропетровській області орієнтована на ВПО та пенсіонерів, які перебувають на території Павлоградського району.

Пріоритет надається тим, хто прибув з серпня 2025 року. Кожен набір створений для того, щоб забезпечити базові потреби сімей та окремих осіб, що опинилися у складних життєвих умовах після вимушеного переселення.

Для того щоб отримати підтримку, переселенцям необхідно подати пакет документів. Серед них довідка внутрішньо переміщеної особи за 2025 рік із зазначенням актуального місця проживання у Павлоградському районі, паспорт або ID-картка разом з витягом про місце реєстрації та свідоцтво про народження дітей, якщо вони є.

Обов’язковим також є надання індивідуального податкового номера. Після подачі заявки організатори перевіряють документи, і лише у разі відповідності встановленим критеріям відповідальний спеціаліст зв’язується з учасником для надання подальших інструкцій.

Такий підхід забезпечує прозорість процесу та дає можливість кожному отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, відповідно до потреб.

Варто відзначити, що участь у програмі передбачає ретельний контроль відповідності вимогам. Внесення даних у реєстраційну форму не гарантує автоматичного отримання набору, тому важливо дочекатися підтвердження від спеціаліста.

