Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають продовольчі набори тривалого зберігання, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується через громадську організацію «Аваліст», і про всі деталі можна дізнатися на сторінці організації у Фейсбук.

Програма безкоштовних продуктів у Дніпропетровській області орієнтована на ВПО та пенсіонерів, які перебувають на території Павлоградського району.

Пріоритет надається тим, хто прибув з серпня 2025 року. Кожен набір створений для того, щоб забезпечити базові потреби сімей та окремих осіб, що опинилися у складних життєвих умовах після вимушеного переселення.

продуктові набори

Для того щоб отримати підтримку, переселенцям необхідно подати пакет документів. Серед них довідка внутрішньо переміщеної особи за 2025 рік із зазначенням актуального місця проживання у Павлоградському районі, паспорт або ID-картка разом з витягом про місце реєстрації та свідоцтво про народження дітей, якщо вони є.

Обов’язковим також є надання індивідуального податкового номера. Після подачі заявки організатори перевіряють документи, і лише у разі відповідності встановленим критеріям відповідальний спеціаліст зв’язується з учасником для надання подальших інструкцій.

Такий підхід забезпечує прозорість процесу та дає можливість кожному отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, відповідно до потреб.

Варто відзначити, що участь у програмі передбачає ретельний контроль відповідності вимогам. Внесення даних у реєстраційну форму не гарантує автоматичного отримання набору, тому важливо дочекатися підтвердження від спеціаліста.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право