Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Кривому Розі, чиї будинки та квартири постраждали під час обстрілів рф, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.
Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні» спрямований на підтримку людей, чиї домівки були пошкоджені внаслідок війни. Програма передбачає виконання малих та середніх ремонтів — комплексу робіт із заміни або відновлення будівельних конструкцій, що постраждали через часткові руйнування.
Хто може отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Кривому Розі у вигляді ремонту
Домогосподарство має право на участь у програмі, якщо:
- житло має легкі або середні пошкодження (розбиті вікна, двері, пошкодження покрівлі, стін чи стелі);
- відсутні серйозні конструктивні руйнування;
- будівля залишається безпечної та придатною для проживання.
Підтримка надається у двох форматах: готівка на ремонт або ремонтні роботи, виконані підрядником.
Проєкт охоплює лише мешканців, які належать до однієї з вразливих категорій:
- особи з інвалідністю;
- люди з тяжкими захворюваннями;
- громадяни віком 60+;
- одинокі батьки чи опікуни дітей;
- багатодітні родини;
- вагітні жінки та матері дітей до 3 років.
Які документи потрібні
Для оформлення допомоги заявнику необхідно надати:
- документ, що посвідчує особу;
- ІПН;
- документи, які підтверджують категорію вразливості;
- документ про право власності на нерухомість;
- один із документів про втрату джерела доходу або дохід менше 6318 грн на одну особу:
- довідка про доходи за останні 6 місяців;
- довідки ОК-5 або ОК-7;
- довідка з ПФУ чи Фонду соцстраху про отримання пенсій чи соціальних виплат;
- декларація ФОП або відповідна виписка;
- довідка ДПС про доходи за 6 місяців;
- акт обстеження пошкодженого житла, складений відповідно до законодавства.
Якщо частини документів немає, соціальний працівник проєкту може провести індивідуальну оцінку вразливості, щоб визначити можливість надання допомоги.
