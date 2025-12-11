Відомо, хто може отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Кривому Розі у вигляді ремонту.

Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Кривому Розі, чиї будинки та квартири постраждали під час обстрілів рф, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні» спрямований на підтримку людей, чиї домівки були пошкоджені внаслідок війни. Програма передбачає виконання малих та середніх ремонтів — комплексу робіт із заміни або відновлення будівельних конструкцій, що постраждали через часткові руйнування.

Хто може отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Кривому Розі у вигляді ремонту

Домогосподарство має право на участь у програмі, якщо:

житло має легкі або середні пошкодження (розбиті вікна, двері, пошкодження покрівлі, стін чи стелі);

відсутні серйозні конструктивні руйнування;

будівля залишається безпечної та придатною для проживання.

Підтримка надається у двох форматах: готівка на ремонт або ремонтні роботи, виконані підрядником.

Проєкт охоплює лише мешканців, які належать до однієї з вразливих категорій:

особи з інвалідністю;

люди з тяжкими захворюваннями;

громадяни віком 60+;

одинокі батьки чи опікуни дітей;

багатодітні родини;

вагітні жінки та матері дітей до 3 років.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги заявнику необхідно надати:

документ, що посвідчує особу;

ІПН;

документи, які підтверджують категорію вразливості;

документ про право власності на нерухомість;

один із документів про втрату джерела доходу або дохід менше 6318 грн на одну особу:

довідка про доходи за останні 6 місяців;

довідки ОК-5 або ОК-7;

довідка з ПФУ чи Фонду соцстраху про отримання пенсій чи соціальних виплат;

декларація ФОП або відповідна виписка;

довідка ДПС про доходи за 6 місяців;

акт обстеження пошкодженого житла, складений відповідно до законодавства.

Якщо частини документів немає, соціальний працівник проєкту може провести індивідуальну оцінку вразливості, щоб визначити можливість надання допомоги.

